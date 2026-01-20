Manchester City'nin Devler Ligi'nde Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Rodri, takımını gelecek hafta Galatasaray ile oynayacağı maçta yalnız bırakacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son haftasında sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak olan Manchester City'de flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibinin Devler Ligi'nin 7. haftasında Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olduğu maçın 62. dakikasında kırmızı kart gören Rodri, takımını 10 kişi bıraktı. İspanyol futbolcu, 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray maçında forma giyemeyecek.