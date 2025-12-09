Union Saint Gilloise-Marsilya maçı CANLI İZLE | Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 6 puanlı iki ekip, Lotto Park'ta kozlarını paylaşıyor: Union Saint Gilloise, Marsilya'yı ağırlıyor. 6 puan ve -7 averajla 25. sırada yer alan ev sahibi Saint Gilloise, bu kritik karşılaşmayı kazanarak kendini son 3 haftada ilk 24 içerisine atmayı hedeflerken; yine 6 puana sahip ancak 21. sırada bulunan Marsilya, alacağı bir galibiyetle iddialı bir şekilde ilk 16'ya yükselmenin peşinde. Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralama mücadelesi açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın tüm detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Union Saint Gilloise-Marsilya maçı detayları...