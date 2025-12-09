Atalanta BC-Chelsea maçını takip etmek için tıkla!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Atalanta BC-Chelsea karşılaşması aynı istatistiklere sahip iki ekibi Bergamo'da buluşturuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler için "Atalanta Chelsea maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Canlı izleme linki var mı?" soruları merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi yayın bilgileri, platform seçenekleri ve maçın canlı izlenmesine dair tüm detayları sizler için derledik.
ATALANTA-CHELSEA MAÇI HANGİ GÜN?
Atalanta-Chelsea maçı, 9 Aralık Salı günü (bugün) oynanacak.
ATALANTA-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Atalanta-Chelsea maçı, saat 23:00'te başlayacak.
ATALANTA-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Atalanta ve Chelsea'nin, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.
ATALANTA-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Atalanta ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor 2 kanalında canlı yayınlanacak. Atalanta BC-Chelsea maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
Chelsea maç günü paylaşımı
MD in Bergamo! ⚽️#CFC | #UCL pic.twitter.com/7TDY5oL3zi— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 9, 2025
Atalanta maç günü paylaşımı
🔜#AtalantaChelsea 🤜🤛#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/np5xjVYBVk— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2025
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta BC'nin muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Ederson, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Lookman, Scamacca
Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Gusto, Acheampong, Chalobah, Hato, Caicedo, Santos, Estevao, Fernandez, Neto, Pedro
ATALANTA VS CHELSEA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN