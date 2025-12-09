UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6 haftasında Yunan ekibi Olympiakos deplasmanda Kazakistan temsilcisi Kairat Almatı'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos deplasmanda Kairat Almatı'yı mağlup etti.
Yayın Tarihi: 09.12.2025 - 20:25
Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 73. dakikada Gelson Martins kaydetti.
Bu galibiyetle 5 puana yükselen Olympiakos ilk 24 umutlarını sürdürdü. Kairat ise 1 puanda kaldı.
7. haftada Olympiakos, Bayer Leverkusen'i konuk ederken, Kairat da evinde Club Brugge'ü ağırlayacak.
