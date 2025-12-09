Bayern Münih-Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi maçı, bu hafta futbol gündeminin en merak edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bavyera temsilcisi, Arsenal'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası taraftarı önünde galibiyet ararken, Sporting Lisbon ise Club Brugge'e karşı elde ettiği 3-0'lık zaferin moraliyle sahaya çıkacak. Peki, Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı saat kaçta, canlı izleme linki var mı, hangi kanalda yayınlanacak? Maçı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri ve platform detayları haberimizde…
BAYERN MUNIH-SPORTING LISBON MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak.
BAYERN MUNIH-SPORTING LISBON MAÇI SAAT KAÇTA?
Bayern Münih-Sporting Lisbon maçı, saat 20:45'te başlayacak.
📌 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵: 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑳𝒆𝒂𝒈𝒖𝒆 💫— FC Bayern München (@FCBayern) December 7, 2025
Am Dienstag empfangen wir Sporting Lissabon in unserer Allianz Arena! 🏟#PACKMAS dahoam! 🔥 pic.twitter.com/5e6uqVzW9E
BAYERN MUNIH - SPORTING LISBON MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bayern Münih ve Sporting Lisbon'un karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Munich'da, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Ready for action 💫 #UCL #FCBSCP pic.twitter.com/Tjv0eJjbSc— Sporting CP English (@SportingCP_en) December 8, 2025
BAYERN MUNIH - SPORTING LISBON MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayern Münih ile Sporting Lisbon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih'in muhtemel ilk 11'i: Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise, Karl, Gnabry, Kane
Sporting Lizbon'un muhtemel ilk 11'i: Silva, Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda, Simoes, Hjulmand, Catamo, Trincao, Goncalves, Suarez