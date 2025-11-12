Barcelona - OH Leuven maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Barcelona, OH Leuven’i ağırlayacak. Turnuvada 6 puan ve +10 averajla 4. sırada yer alan Katalan ekibi, sahasında kazanarak liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Konuk OH Leuven ise 4 puan ve +1 averajla 7. basamakta bulunuyor. Paris deplasmanından 1 puanla dönen ve ardından Twente’i evinde 1-0 mağlup eden Belçika temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Peki Barcelona - OH Leuven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?