Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri Belçika'da oynanacak. Union Saint-Gilloise ile Newcastle United, kritik maçta sahne alacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında heyecan fırtınası estirecek. Özellikle, "Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı nasıl izlenir?" konusu gündem olurken, "Union Saint-Gilloise-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorular da araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...