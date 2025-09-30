Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın dikkat çekici karşılaşmalarından biri İspanya'da oynanacak. Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt, kritik maçta sahne alacak. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu mücadele, Avrupa futbolunun en prestijli arenasında heyecan fırtınası estirecek. Özellikle, "Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı nasıl izlenir?" konusu gündem olurken, "Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi sorular da araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...