Fenerbahçe-Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | LILLE-FENERBAHÇE CANLI KESİNTİSİZ İZLE

UEFA Şampiyonlar ligi 3. ön eleme turunun ilk maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fenerbahçe ilk maçında Lille ile karşı karşıya gelecek. Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı maç, Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak. Fransız rakibine karşı deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, böyle rövanş maçında avantaj yakalamayı amaçlıyor. Fenerbahçe-Lille maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak edilirken detayları sizler için derledik.

Lille - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turumu ilk maçında Fransız ekibi Lille'ye konuk olacak. Lugano'yu eleyen ve Şampiyonlar Ligi yolunda ilk engeli aşan Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Lille - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de naklen canlı yayınlanacak.

LİLLE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Chevalier, Santos, Diakite, Alexsandro, Gudmondsson, Andre, Bouaddi, Zhegrova, Gomes, Haraldsson, David.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Osayi, Tadic, Maximin, Dzeko.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında bugün Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

Düdük ise Rumen hakem Istvan Kovacs'ta olacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

KANARYA AVANTAJ İÇİN SAHADA

Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; bugün sahadan iyi bir skorla ayrılıp, rövanş öncesinde avantajı kapmak. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet istediğini söyledi. Lille'den daha iyi bir takım olduklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için rövanş öncesi sahadan istediğimiz bir skorla ayrılmalıyız" dedi. Mourinho, şu ana dek oynadığı tüm eleme maçlarını da kazandı.