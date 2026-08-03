Milli motosikletçi Deniz Öncü: Türkiye'de motor sporları hak ettiği değeri görmüyor

Moto2 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Deniz Öncü, verilen yaz arasının ardından sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor. Mental olarak kendisini geliştirdiğini söyleyen genç sporcu, en büyük hedefinin dilediği kategoride dünya şampiyonluğu ünvanını kazanmak olduğunu ifade etti.