Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP sezonunun ikinci yarış hafta sonunda Brezilya’da mücadele edecek. Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımıyla sezonun ikinci yarışında piste çıkacak.

MotoGP'deki ilk sezonunun ikinci yarışına hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Yamaha takımıyla Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek. Brezilya'daki yarış hafta sonu, 20 Mart Cuma günü TSİ 17.05'te yapılacak birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 21.20'de gerçekleştirilecek antrenman seansıyla program devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü TSİ 16.10'da ikinci serbest antrenmana çıkacak Razgatlıoğlu, TSİ 16.50'de sıralama seansında yer alacak ve saat 21.00'de sprint yarışında mücadele edecek. 22 Mart Pazar günü ise TSİ 16.40'ta ısınma turlarına katılacak Razgatlıoğlu, TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek ana yarışta sezonun ikinci yarışına çıkacak.

MOTOGP TARİHİNİN İLK TÜRK SPORCUSU

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı üç Dünya Superbike şampiyonluğunun ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Uluslararası motor sporlarında önemli başarılara imza atan Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonunda da rekabetçi performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Red Bull sporcusu olan milli pilot, yeni seride de iddiasını ortaya koymak istiyor.