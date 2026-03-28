A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası hayalinin son durağı Kosova oldu. 31 Mart Salı günü Priştine'de oynanacak play-off final maçının hakem kadrosu FIFA ve TFF tarafından açıklandı. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan gelecek hakem, tarihi finali yönetecek. Romanya'yı eleyen Ay-Yıldızlı ekip, Dünya Kupası biletine sadece 90 dakika uzakta. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, bu kritik maçta hakem faktörünü de hesaba katmak zorunda. Peki final maçını yönetecek İngiliz hakem kimdir? Daha önce hangi önemli karşılaşmalarda görev aldı? Türkiye maçlarında düdük çaldı mı? Hakem performans istatistikleri milli takımımız için olumlu mu? VAR kullanımı ve kart eğilimleri nasıl? Futbolseverler bu soruların yanıtlarını merakla bekliyor. İşte Kosova-Türkiye finalinin hakemi hakkında bilgiler.

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Grubunu ikinci sırada tamamladıktan sonra yarı finalde Romanya'yı eleyen Millilerimiz, şimdi ev sahibi Kosova karşısında galibiyet arayacak. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak bu kader maçı için UEFA ve FIFA, maçın önemine uygun olarak Avrupa'nın en deneyimli hakemlerinden birini görevlendirdi. Süper Lig'den tanıdığımız Rashica ve Muriç gibi isimlerin yer aldığı Kosova kadrosuna karşı deplasmanda ter dökecek olan Ay-yıldızlı ekibimiz, play-off engelini kayıpsız geçmeyi hedefliyor. 2026 Dünya Kupası'na gitme yolundaki son engel olan bu maçın hakem heyeti, her iki takımın da merceği altında. İşte Kosova-Türkiye maçının hakemi ve detaylar!

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak olan Kosova-Türkiye mücadelesinin hakem heyeti tamamen İngiliz isimlerden oluşuyor:

Orta Hakem: Michael Oliver

Michael Oliver 1. Yardımcı Hakem: Stuart Burt

Stuart Burt 2. Yardımcı Hakem: James Mainwaring

James Mainwaring Dördüncü Hakem: Christopher Kavanagh

MICHEAL OLIVER KİMDİR?

Michael Oliver, 20 Şubat 1985 tarihinde İngiltere'nin Ashington kentinde dünyaya geldi. Futbol hakemliğine çok genç yaşta, babasının izinden giderek başlayan Oliver, adeta 'rekorların hakemi' olarak tanınır. 2010 yılında, henüz 25 yaşındayken Fulham ile Portsmouth arasındaki maçı yöneterek Premier Lig tarihinin en genç hakemi unvanını eline geçirdi. 2012 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan tecrübeli isim, o günden bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyonası (EURO) ve Dünya Kupası gibi en üst düzey organizasyonlarda istikrarlı bir şekilde görev almaktadır. Fiziksel temasın yoğun olduğu İngiliz futbol ekolünden gelmesine rağmen, kuralları uygulama konusundaki tavizsiz tavrı ve VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemiyle olan uyumlu çalışmasıyla elit hakem kategorisinde yer almaktadır. Sert oyuna pek müsamaha göstermeyen ve otoriter tarzıyla bilinen Oliver'ın, bu fiziksel mücadelesi yüksek olması beklenen final maçında nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu.

MICHAEL OLIVER'IN YÖNETTİĞİ ÖNEMLİ MAÇLAR

Kariyeri boyunca Avrupa'nın en zorlu derbilerinde ve kupa finallerinde düdük çalan Michael Oliver'ın yönettiği unutulmaz maçlardan bazıları şunlardır:

⚽Real Madri-Juventus (2018 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali): Maçın son dakikasında verdiği penaltı kararı ve Buffon'a gösterdiği kırmızı kartla dünya futbol gündemine oturmuş, otoritesini tüm dünyaya kanıtlamıştır.

⚽İngiltere FA Cup Finalleri (2018&2021): Chelsea-Manchester United ve Chelsea-Leicester City finallerini yöneterek İngiltere'nin en prestijli kupasında adalet dağıtmıştır.

⚽2022 UEFA Süper Kupa Finali: Real Madrid ile Eintracht Frankfurt arasındaki dev finalde düdük çalmıştır.

⚽2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali: Hırvatistan ile Brezilya arasındaki epik mücadeleyi yönetmiş, soğukkanlı tavrıyla takdir toplamıştır.

⚽EURO 2024 ve Şampiyonlar Ligi Eleme Turları: Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ve çeyrek final aşamalarında UEFA'nın en güvendiği isimlerden biri olmuştur.

⚽Manchester Derbileri ve Londra Derbileri: Premier Lig'in en yüksek tansiyonlu maçlarında (Man City-Man United, Arsenal-Tottenham) defalarca görev almıştır.