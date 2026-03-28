Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda "Duruş" Sergisi'nde açıklamalarda bulundu.

Adalı, "Ülkemizin öncü spor kulübü olan Beşiktaş'ımızı, bir asrı aşkın mücadele ettiği her branşı, camiamızı ve ülkemizi büyük bir gururla temsil etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak Beşiktaş'ımızın saha dışındaki çizgisine önem veriyoruz. Beşiktaş Arması, hayata ne katabilir, Beşiktaş nasıl daha fazla üretebilir ve öğretebilir sorularına yanıt arıyoruz. Bugün itibarıyla, kültür-sanat alanında da camiamıza ve ülkemize hizmet adına burada olacağız. Antre 1903, Beşiktaşlıların kültür-sanatla buluşması için çok önemli bir merkez anlamı taşıyor. Antre 1903'ün açılışını, bizim için çok önem sarf eden bir sergiyle açıyorum. Sanatçımız Kenan Işık, "Antre 1903"ün ilk sergisine Beşiktaş'ımıza en çok yakışan "Duruş" adını verdi. Tarihi boyunca verdiği mücadeleyle, "şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanma" ilkesiyle hepimizin gururu olan Beşiktaş'ımız için "Duruş"tan daha iyi bir başlangıç da olamazdı." ifadelerini kullandı.