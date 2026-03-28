Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanına hazırlanırken, teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin kilit isimlerine odaklanmış durumda.
Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe derbisi planı ortaya çıktı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Dev derbi öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın maç planını belirlemeye başladı. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 28.03.2026 - 16:13
Deneyimli teknik direktör, Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve Dorgeles Nene için önlemler planladı.
Sergen Yalçın. bu üç oyuncunun sahadaki etkisini azaltarak rakibin hücum planlarını kırmayı düşünüyor.
Siyah-beyazlılar, ayrıca derbide agresif bir başlangıç yaparak skor avantajını almayı planlıyor.