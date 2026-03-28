Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbi hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in yirmi sekizinci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sahada yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın 'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi." ifadeleri kullanıldı.