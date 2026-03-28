Julian Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane açıklaması! İşte o karar
Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Leroy Sane, milli takıma çağrılmasının ardından Alman basınının gündemine oturdu. Bazı isimler kararı eleştirirken, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise oyuncusuna sahip çıktı.
Almanya, hazırlık maçında İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Maçta sahaya ilk 11'de çıkan Leroy Sane, 63 dakika boyunca forma giydikten sonra yerini Lennart Karl'a bıraktı.
Maçın ardından Julian Nagelsmann, yıldız oyuncuyla ilgili Sport1'e konuştu ve Sane'ye "daha fazla" fırsat vereceğinin sözünü verdi.
Alman teknik adam, "Sane, neler yapabileceğine dair ipuçları verdi. Daha da yoğun oynayabilir ve daha iyi performans gösterebilir. Ritim eksikliğini de hesaba katmak gerekiyor. Pazartesi günü daha iyisini yapması için bir şans daha bulacak." ifadelerini kullandı.
Almanya Milli Takımı, 30 Mart Pazartesi günü Gana ile hazırlık maçında karşıya karşıya gelecek.