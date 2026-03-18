Fenerbahçe'de ilk yarıda Brown, Nene ve golde büyük katkısı olan Cherif dışında sahada savaşan oyuncu yoktu. Tedesco'nun Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakması kimseyi şaşırtmadı. Zaten son maçta tel tel dökülmüştü. Ayrıca Karagümrük faciasından sonra takımla birlikte hareket etmek yerine, özel aracı ile stadı terk etmesi doğru değildi. Tedesco da böyle düşünmüş olacak ki Kerem'i yedeğe çekti. Gaziantep ikinci yarının başında Maxim'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Hakem Kadir Sağlam, Asensio'nun topa elle müdahalesini göremedi. Pozisyon için VAR müdahalesi geldi.

Fenerbahçe, Gaziantep'in golüne anında reaksiyon gösterdi. Kante'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu, Abena ters bir kafa ile kendi kalesine gönderdi. Ardından hızlı bir kontratakla üçüncü golü buldu Fenerbahçe! Gol yağmuru Nene yönetiminde devam etti. Nene, dünkü maçta hat-trick yaparken, ligdeki 9. golünü de kaydetmiş oldu. İkinci bölümde Asensio kendine geldi ve etkili futbolunu iki asistle süsledi. İlk yarıda adeta durarak oynayan Fenerbahçe, ikinci yarıda futbol oynamaya karar verince çok rahat bir galibiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu, son bölümde oyuna girdi. Ama Kerem girene kadar Fenerbahçe zaten 3 puanı cebine koymuştu.