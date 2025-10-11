A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.
Millilerimiz geride kalan 2 karşılaşmada 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti.
Bulgaristan-Türkiye maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 21:45'te başladı.
BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Milli heyecan, futbolseverlere şifresiz olarak TV8 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ
Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov, Kraev, Stoyanov, Kirilov, Despodov, Bozhinov, Hristov, Petkov, Chochev
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Oğuz, Kerem.