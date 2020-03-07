07 Mart 2020, Cumartesi
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Başakşehir'de Epureanu Trabzonspor maçında cezalı
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexander Epureanu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Göztepe maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız stoperi Alexander Epureanu, 29. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Moldovalı futbolcu, Medipol Başakşehir'in 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.
Trabzonspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele; 15 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.
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