07 Mart 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Epureanu Trabzonspor maçında cezalı

Başakşehir'e kötü haber! Yıldız isim Trabzonspor maçında yok
BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in tecrübeli stoperi , 'in 25. haftasında oynanan maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'in 25. haftasında Medipol deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız stoperi , 29. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Moldovalı futbolcu, Medipol Başakşehir'in 26. haftada 'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele; 15 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.

Başakşehir maçına koronavirüs önlemi! haberin devamı

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