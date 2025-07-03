Açlık Oyunları Alaycı Kuş filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Francis Lawrence'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Açlık Oyunları Alaycı Kuş filminin konusu ne? Açlık Oyunları Alaycı Kuş oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
AÇLIK OYUNLARI ALAYCI KUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Katniss Everdeen, evi 12. Bölge'nin tamamen yıkıma uğradığını öğrendiğinde neler olup bittiğini görebilmek için oraya geri döner. Karşılaştığı manzara ise tam anlamıyla dehşet vericidir. Kazananların kaldıkları evler dışında her şey harabeye dönmüş, insanlar artık yeraltında yaşamaya başlamış ve hükümetin ölümcül politikasının karşısında hayatta kalmak için mücadele etmeye başlamışlardır. Nükleer silahların dahi söz konusu olduğu bu atmosferde, Katniss gerçekten de protesto hareketinin yüzü olmaya başlar ve bu sorumluluğu bir türlü kabullenemez. Yükselen bu isyan dalgasının içerisinde yer alamamasının nedenlerinden en önemlisi de Peeta'nın hayatının tehlikede olmasıdır.
AÇLIK OYUNLARI ALAYCI KUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jennifer Lawrence
Josh Hutcherson
Philip Seymour Hoffman
Julianne Moore
Elizabeth Banks
Sam Claflin
Woody Harrelson
Liam Hemsworth
Donald Sutherland
Natalie Dormer
Willow Shields
Jena Malone
Mahershala Ali
Jeffrey Wright
Stanley Tucci
Paula Malcomson
Wes Chatham
Robert Knepper
Evan Ross
Elden Henson
Sarita Choudhury
Stef Dawson
Emma Elle Roberts
Jasmine Ahnie
Brayden Patterson
Bailee Watters
Rory Healy
Kathy Walton
Danny M. Gray
Gwendoline Christie
Patina Miller
Lily Rabe
Theodore Lawrence
Lenny Kravitz
iJustine
Erika Bierman