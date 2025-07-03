Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Açlık Oyunları Alaycı Kuş filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Francis Lawrence'nin yönettiği film hakkında sorgulanan Açlık Oyunları Alaycı Kuş filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Açlık Oyunları Alaycı Kuş filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Francis Lawrence'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Açlık Oyunları Alaycı Kuş filminin konusu ne? Açlık Oyunları Alaycı Kuş oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

AÇLIK OYUNLARI ALAYCI KUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Katniss Everdeen, evi 12. Bölge'nin tamamen yıkıma uğradığını öğrendiğinde neler olup bittiğini görebilmek için oraya geri döner. Karşılaştığı manzara ise tam anlamıyla dehşet vericidir. Kazananların kaldıkları evler dışında her şey harabeye dönmüş, insanlar artık yeraltında yaşamaya başlamış ve hükümetin ölümcül politikasının karşısında hayatta kalmak için mücadele etmeye başlamışlardır. Nükleer silahların dahi söz konusu olduğu bu atmosferde, Katniss gerçekten de protesto hareketinin yüzü olmaya başlar ve bu sorumluluğu bir türlü kabullenemez. Yükselen bu isyan dalgasının içerisinde yer alamamasının nedenlerinden en önemlisi de Peeta'nın hayatının tehlikede olmasıdır.

AÇLIK OYUNLARI ALAYCI KUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jennifer Lawrence

Josh Hutcherson

Philip Seymour Hoffman

Julianne Moore

Elizabeth Banks

Sam Claflin

Woody Harrelson

Liam Hemsworth

Donald Sutherland

Natalie Dormer

Willow Shields

Jena Malone

Mahershala Ali

Jeffrey Wright

Stanley Tucci

Paula Malcomson

Wes Chatham

Robert Knepper

Evan Ross

Elden Henson

Sarita Choudhury

Stef Dawson

Emma Elle Roberts

Jasmine Ahnie

Brayden Patterson

Bailee Watters

Rory Healy

Kathy Walton

Danny M. Gray

Gwendoline Christie

Patina Miller

Lily Rabe

Theodore Lawrence

Lenny Kravitz

iJustine

Erika Bierman