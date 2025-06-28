Suikastçı (American Assassin) filmi konusu | Suikastçı oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Suikastçı filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Michael Cuesta'nın yönettiği film hakkında sorgulanan Suikastçı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Senaryosunu Stephen Schiff ile Michael Finch'in yazdığı Suikast flmi izleyicilerin dikkatini çekti. Star TV'de ekrana gelen film 2017 yılında vizyona girmişti. Suikasti konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar haberimizde...

SUİKASTÇI KONUSU NEDİR?

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

SUİKASTÇI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dylan O'Brien

Michael Keaton

Taylor Kitsch