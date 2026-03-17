Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. İki ekip, lig tarihinde 14. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girerken, Gaziantep FK ise deplasmanda sürpriz yapmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı bilgileri ASPOR.com'da...

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 17 Mart Salı günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte heyecan saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli randevu, naklen ve canlı yayınla BeIN Sports 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

GAZİANTEP FK'NIN LİG KARNESİ

Geride kalan 26 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 33 puanla ligin 9. sırasında yer alıyor. Rakip fileleri 35 kez havalandıran Gaziantep temsilcisi, kalesinde ise 42 gole engel olamadı.

EKSİKLER TEKNİK HEYETİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Zorlu deplasman öncesi Gaziantep ekibinde ciddi eksikler bulunuyor. Teknik direktör Burak Yılmaz; sakatlıkları süren Salem M'Bakata, Ali Mevran Ablak, Denis Draguș, Nihad Mujakic ve Kevin Rodrigues'ten bu maçta yararlanamayacak. Ayrıca kart cezalıları Christopher Lungoyi, Nazım Sangare ve Arda Kızıldağ da kadroda yer alamayacak isimler arasında.

Geçen hafta cezası nedeniyle oynamayan Tayyip Talha Sanuç ise formasına kavuşuyor. Takımın önemli isimlerinden Melih Kabasakal ise sarı kart sınırında bulunuyor; tecrübeli oyuncu kart görmesi halinde önümüzdeki haftaki Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

TARİHİ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 lig maçında beraberlik sonucu çıkmadı. Bu karşılaşmaların 11'ini Fenerbahçe kazanırken, Gaziantep FK sahadan 2 kez galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 34 gol atarken, kırmızı-siyahlılar 13 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE GEÇİT YOK

Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'ya karşı puan kaybı yaşamadı. Kadıköy'de oynanan 6 lig maçının tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 19 gol atıp kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLERİN GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, rakibine karşı son dönemde büyük bir dominasyon kurmuş durumda. Son 8 lig maçını ve 3 Türkiye Kupası mücadelesini kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 11 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.

Gaziantep FK, rakibine karşı son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ilk yarısında 3-2'lik skorla almıştı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan lig ve kupa maçlarını ise Fenerbahçe deplasmanda 4-0'lık skorlarla kazanmıştı.