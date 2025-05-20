Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 20 Mayıs Salı 2025

TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. Yarışmacıların birbiriyle ettiği kıyasıya mücadelenin ardından dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 20 Mayıs Salı dokunulmazlık oyununun kazananı ve detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2025- 12:43