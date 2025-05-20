Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 47. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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BAHAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ayrılıklarından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Bahar ve Evren'in yüzleşmesi tanıtıma damgasını vururken; ikilinin konuşması, yeni bölümde tansiyonun yükseleceğinin ilk sinyallerini veriyor. Çağla bir yandan Bahar'a destek verip onu Evren'le konuşma konusunda cesaretlendirirken diğer yandan Evren'i Bahar konusunda geç kalmaması için uyarıyor. Nefes kesen yüzleşmelerinden sonra ikilinin akıbeti ne olacak, Bahar ve Evren yeniden bir araya gelmenin bir yolunu bulacak mı, büyük merak konusu oluyor.

hastaneye geç kalan Bahar'ın kurula girmek için çok az zamanı olmasına rağmen acile gelen bir vakaya müdahale etmeyi seçmesi dikkat çekiyor. Timur'un akşam Bahar'la konuşmak istediği bir konu olduğunu söylemesi ve ardından gelen yüzük detayı ise izleyicilerin merakını artırıyor. Nihayet gerçekleşen Bahar ve Evren yüzleşmesinde Evren "Bahar benden ne istiyorsun…" sözleriyle ne kadar ikilemde kaldığını haykırırken; kuruldan çıkan Bahar'ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesini vermesi herkesi sevince boğuyor.

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