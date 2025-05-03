Dramatik hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosu ile daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in hikayesini ele alıyor. NTC Medya yapımı dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla bir aile dramı ile derin sırları ele alan Can Borcu, aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyacak. İşte Can Borcu 18. bölüm bilgileri...

Can Borcu yeni bölüm izle | Dramatik hikayesi ve deneyimli oyuncu kadrosu ile daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Can Borcu, başarılı bir avukat olan Mehmet'in hikayesini ele alıyor. NTC Medya yapımı dizinin yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Sürükleyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla bir aile dramı ile derin sırları ele alan Can Borcu, aile bağlarıyla örülü çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyacak. İşte Can Borcu 18. bölüm bilgileri...

CAN BORCU 18. BÖLÜM İZLE

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CAN BORCU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe'nin ölümünün itirafıyla birlikte Ferit, Emel ve Sude yakalanmıştır. Emel her ne kadar paniğe kapılsa da, son bir hamleyle bu işten sıyrılmanın yollarını aramaktadır. Ancak en büyük engeli oğludur. Tüm sırların ortaya dökülmesiyle birlikte Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma da başlamıştır. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle oklar bu kez Çınar'a yönelir.

Handan ve Mehmet cephesinde ise soğuk rüzgarlar esmektedir. Mehmet, Rüzgar'ın gönderdiği mesajın Handan'dan geldiğini sanarak ona karşı mesafeli davranmaktadır. Bu durum Handan'ı hem üzer hem de öfkelendirir. Aralarındaki buzlar bir yüzleşmeyle erir ve gerçeği öğrenirler. Artık ikisi de bu karmaşaya bir son vermeye kararlıdır. Çocukları karşılarına alma pahasına da olsa…

Diğer yanda Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam eder. Bu durumdan en kazançlı çıkan kişi Ateş gibi görünürken, en ağır darbeyi de sonunda o alacaktır. Sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo çıkar ortaya.

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CAN BORCU KONUSU NEDİR?

Can Borcu, başarılı avukat Mehmet'in, annesinin ölümü sonrası kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Bu süreçte, yıllardır saklanan sırlar gün yüzüne çıkar. Celal'in gizli ilişkisi aileyi altüst ederken, eşi Handan çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmaya çalışır.

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çeken dizi; aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde ele alıyor. Her karakter kendi sırlarıyla yüzleşirken, çözülmesi gereken düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?