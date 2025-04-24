Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisi ATV ekranlarında yayınlanıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizi izleyiciyi ekrana kilitliyor. Süreç Film imzalı dizinin yeni bölümü ile ilgili "Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı, atv Sustalı Ceylan 5. bölüm fragmanı izle full" sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyan Sustalı Ceylan dizisi izleyicinin ilgisini çekti. Cuma akşamları ekrana gelen dizi ile ilgili "Sustalı Ceylan yeni bölüm fragmanı, atv Sustalı Ceylan 5. bölüm fragmanı izle full" sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

SUSTALI CEYLAN 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SUSTALI CEYLAN KONUSU NEDİR?

Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir... Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. "Sustalı Ceylan konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Sustalı Ceylan ilk bölüm izle full tek parça" sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir... Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar. Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır...

Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?

Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak olan Sustalı Ceylan ilk bölümüyle Cuma akşamı başlıyor.

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber), Cezmi Baskın (Veysi), Seda Türkmen (Dilara), Evrim Doğan (Fahriye), Gül Onat (Gülsima), Melisa Berberoğlu (Devrim), Hülya Aydın (Şükran),

Hakan Atalay (Selim), Dilara Sümbül (Nur), Hasan Küçükçetin (Necmi), Taha Bora Elkoca (Cevahir), Doruk Günaydın (Yusuf), Murat Şahan (Emin), Hilmi Ahıska (Zafo), Soner Türker (Cengizhan), Duygu Kum (Şelale), Doğukan Çevik (Özgür)