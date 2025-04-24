TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Bir Zamanlar İstanbul 12. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 12. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 12. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Ali, F-16 projesine dair karanlık sırların tek canlı tanığı olan mühendis Muzaffer Tekin'i yakalamayı başarmıştır. Onu adalete teslim etmeye hazırlanırken ağabeyi Emin'in kaçırıldığını öğrenmesi her şeyi değiştirir. Ali ve arkadaşları hem Emin'i kurtarmak hem de büyük planları boşa çıkarmak için sessizce harekete geçer ancak Ogün de kendini kurtarmak için Emin'i pazarlık konusu yapar. Bu durum işleri daha da karıştırır. Muzaffer Tekin'i yakalamak için elinde çok imkân olmadığını fark eden Mithat, Çetin'i devreye sokar ama Çetin'in önüne ansızın gelen bir belge, denklemi değiştirir. Bu belge hayat mı kurtaracak yoksa dengeleri yeniden mi kuracaktır?

Ali tüm bu mücadelenin arasında arkadaşlarıyla yeni kurdukları derneğin hazırlığı içindedir. Bosna'nın simge ismi Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye'ye geleceği haberi onu derneklerinde ağırlamak isteyen Ali ve arkadaşlarını hazırlıkları hızlandırmaya iter. Alilerin dışında İzzetbegoviç için hazırlık yapan iki isim daha vardır: Külhan ve Mithat. Onların planı Türkiye siyasetini değiştirmeye yöneliktir.

Seher ise Ali'den geldiğini sandığı mektup nedeniyle Ali ile arasına mesafe koymak ister. Ali aralarındaki uzaklığı annesi Serpil'in sözlerine bağlarken, asıl kopuşun başka bir yerden beslendiğinden habersizdir. Mektup ve Serpil'in sözleri Ali ile Seher'i ayırmaya yetecek midir yoksa kaderin onları yeniden bir araya getirecek başka planları mı vardır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.