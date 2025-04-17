SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 17 Nisan Perşembe 2025 - Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı?

Yıllardır televizyon severler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 17 Nisan Perşembe günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 17 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2025- 22:22