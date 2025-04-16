Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 189. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 189. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?

Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Oba, iki şehzadeye birden dar gelir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır?

Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar. Obada sular durulmazken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.

Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, ölenlerin diyeti olarak Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi halde hem Kuçar'ın hem de Claudius'un kellesi tehlikededir. Kuçar ve Claudius'un kurduğu plân nasıl işleyecektir?

Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime'yi uçurumun kenarında bulurlar. Ancak Halime büyük bir karmaşanın içindedir. Ölümle yaşam arasında kalan Halime, ailesini mi seçecek, yoksa ebediyen kayıp mı gidecek?

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👉KURULUŞ OSMAN 189. BÖLÜM FRAGMANI İZLE