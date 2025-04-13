Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kardelenler" dizisi, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü ekrana taşıyor. Dizinin yeni bölümüne dair araştırma yapanlar "Kardelenler 10. bölüm fragmanı izle, Kardelenler yeni bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. İşte detaylar...

ATV'nin yeni dizi Kardelenler yeni bölümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Serkan Birinci oturuyor. Yeni bölüme dair araştırma yapanlar ise Kardelenler 10. bölüm fragmanı izle, Kardelenler yeni bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. İşte detaylar...

KARDELENLER 10. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KARDELENLER GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLDU?

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

KARDELENLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Eşi Arif, küçük oğlu Çınar ve torunu Asiye ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam süren Hicran'ın hayatı, tüm çocuklarının bir araya gelmesiyle adeta tepetaklak olur. Korkmaz kardeşler ve enişteleri Koray arasında yaşanan gerilim, kısa zamanda yükselir ve beklenmedik olaylar yaşanır.

O günden sonra Hicran, en büyük darbeyi aklının ucuna dahi getiremeyeceği bir yerden alır.

Torunları Ferit ile Aysel ve oğlu Çınar'dan başka tutunacak kimsesi olmayan Hicran'ı, tahmin bile edemeyeceği çok zor günler beklemektedir.

KARDELENLER DİZİSİ OYUNCULARI

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).