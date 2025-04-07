SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | Survivor 2025, 7 Nisan Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette All Star ve Gönüllüler takımı mücadelesini sürdürdü. Peki, 7 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 7 Nisan Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 7 NİSAN 2025?
Survivor 2025 yarışmasının 7 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı takım oldu.
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