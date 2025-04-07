SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 7 Nisan Pazartesi 2025 - Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Yıllardır televizyonseverler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 7 Nisan Pazatesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 7 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2025- 23:24