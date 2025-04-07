KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 7 Nisan Pazartesi günü 51. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 51. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51. bölüm izle
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Melik İsmail'in kurtarılmasıyla sonuçlanan operasyonunun ardından, Gümüştekin'le son yüzleşme yaşanır. Mila ile yaptığı ittifak Gümüştekin'i kurtarmaya yetecek midir?
Selahaddin Kerek'ten önce Şam için tehdit unsuru olan bir kaleye yönelir: Hedef, Tapınakçıların karargâhı Beytülahzan Kalesi'dir. Kerek'teki dengeler geçici olarak donmuş, Kudüs'e giden yol üzerindeki en stratejik tehdit artık Beytülahzan'dır. Selahaddin, savaş meydanında değil, yerin altından yürütülecek zekice bir hamleyle bu kaleyi düşürmeyi planlar. Kale savunmasında karşısında bulduğu kişi ise Balian'dır.
Kral Baldwin'in yıllardır saklı olan Kutsal Kase'yi bulup ortaya çıkarmasıyla, mutlak iktidarına herkes boyun eğmek zorunda kalır. Guy, şimdilik Krallık hayalini ertelemek zorundadır. Kral Baldwin bütün güçleri birleştirip Selahaddin'e karşı koymak ona hiçbir yerde geçit vermemek konusunda kararlıdır; Beytülahzan'ı hep birlikte savunacaklardır.
Eyyubi birlikleri, tapınakçıların savunmasını aşmak ve Beytülahzan'ı almak için surların altına lağım tünelleri kazarken, düşmanlar da boş durmaz. Bu savaşın kazananı kim olacaktır?
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI
Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş
Şemse: Gökçe Türkan
Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu
İbelinli Balian: Ozan Dolunay
Karategin: Olgun Toker
Sibylla: Gülper Özdemir
Kral Amalrik: Devrim Evin
Luzinyanlı Guy: Berk Erçer
Mila: Elif Doğan
Kadı Fazıl: Uygar Özçelik
Cemşit: Barış Yıldız
Yaruki: Şahin Irmak
Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil
Adsız: Celal Al
Cevher: Sarp Aydınoğlu
Şaver: Atılgan Gümüş
Latif: Arif Diren
Ömer Mella: Erdinç Gülener
Melike: Ekin Türkmen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle
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