UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. maçında 2. galibiyetini alan temsilcimiz Galatasaray puanını 6'ya yükseltti. İşte sarı kırmızılıların Devler Ligi'nde kalan maçları...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden, ikinci maçında ise Liverpool'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla devirdi.

Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Galatasaray 11. sıraya yükseldi.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI...

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında Ajax deplasmanına konuk olacak. 5 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı kırmızılılar 5. maçında sahasında Royale Union SG'yi ağırlayacak. Karşılaşma 25 Kasımm Salı günü saat 20.45'te oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 6. maçında Galatasaray'ın rakibi Monaco olacak. Sarı kırmızılıların deplasmanda 9 Aralık Salı akşamı II. Louis Stadı'nda çıkacağı mücadelede ilk düdük saat 23.00'te çalacak.

7 maçında Cimbom, RAMS Park'ta İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma ise 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

Sarı kırmızılıların lig aşamasındaki 8 maçında rakibi ise İngiliz devi Manchester City. Karşılaşma 28 Ocak Çarşamba akşamı Etihad Stadyumu'nda oynanacak.