Galatasaray'a dev gelir! Bodo/Glimt zaferi sonrası... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA'dan dev bir galibiyet primi almay da hak kazandı. İşte o sarı-kırmızılıların kasasına giren rakam… (GS SPOR HABERİ)









Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i sahasında 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadele ile birlikte Devler Ligi'nde puanını 6'ya çıkardı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 3. ile 33. dakikalarda Victor Osimhen ve 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bodo/Glimt'in golü ise 76. dakikada Andreas Helmersen'den geldi. Öte yandan Aslan, bu zaferle birlikte kulüp kasasına da önemli bir katkı sağladı.