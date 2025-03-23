Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

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TEŞKİLAT 138. bölüm fragmanı izle
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 138. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 138. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 138. yeni bölüm bilgileri...
TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selen'in ölümü Altay'ı derinden sarsarken, en büyük desteği yine Neslihan'dan gördü. Teşkilat, Selen'e dair tüm bilgilerin gizli kalmasına karar vererek Kraliçe'nin bir sonraki hamlesini beklemeye koyuldu. Öte yandan Sofia'yı öldüren Kate, Teşkilat'ın sürekli peşinde olduğunu hissederek giderek daha fazla huzursuzlanıyordu. Tufan, Selen hakkında bilgi almak istese de Altay sessiz kaldı ve hiçbir şey paylaşmadı.
Kaçış yolları tükenen Kate, akıl hocasına danışarak izlenecek yeni yolu belirledi. Gelen talimat doğrultusunda Suriye'ye geçen Kate, bölgedeki terör liderleriyle bir araya gelerek büyük bir kaos planı yapmaya başladı. Böylece hem dikkatleri başka yöne çekecek hem de yeni bir kriz dalgası yaratacaktı.
Kate'in Suriye'de olduğunun öğrenilmesi üzerine Altay hemen harekete geçti. Terör kampında hareketlilik yaşanırken Altay ve ekibi hedefi yakın takibe aldı. Ancak teröristlerin ABD üssüne sığınması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bunun üzerine Neslihan, diplomatik müdahalede bulunmak için bölgeye doğru yola çıktı.
Ejder'in gizlice yürüttüğü sevkiyatı takip eden Hamdi, beklenmedik bir tuzağa düştü. Ejder karşısına çıkarak silahlarını ona doğrulttu. Aynı zamanda Neslihan ve Altay, terörist konvoyunun SİHA ile imha edilmesi emrini verdi ve bu uğurda kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Öte yandan Korkut, Levent'in en kritik anında zekice bir plan yaparak Kate'in Suriye'den Türkiye'ye girişini sağladı. Nihayet Kraliçe, Korkut'un karşısına çıkarak ilk kez yüzünü gösterdi.
TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?
Altay: Tolga Sarıtaş
Neslihan: Aybüke Pusat
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik
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TEŞKİLAT 138. bölüm fragmanı izle