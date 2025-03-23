Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Heyecanla beklenen 138. bölümü ise şimdiden merak konusu oldu. Peki, dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Teşkilat 138. bölümüne dair detaylar...

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 138. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 138. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 138. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 138. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selen'in ölümü Altay'ı derinden sarsarken, en büyük desteği yine Neslihan'dan gördü. Teşkilat, Selen'e dair tüm bilgilerin gizli kalmasına karar vererek Kraliçe'nin bir sonraki hamlesini beklemeye koyuldu. Öte yandan Sofia'yı öldüren Kate, Teşkilat'ın sürekli peşinde olduğunu hissederek giderek daha fazla huzursuzlanıyordu. Tufan, Selen hakkında bilgi almak istese de Altay sessiz kaldı ve hiçbir şey paylaşmadı.

Kaçış yolları tükenen Kate, akıl hocasına danışarak izlenecek yeni yolu belirledi. Gelen talimat doğrultusunda Suriye'ye geçen Kate, bölgedeki terör liderleriyle bir araya gelerek büyük bir kaos planı yapmaya başladı. Böylece hem dikkatleri başka yöne çekecek hem de yeni bir kriz dalgası yaratacaktı.

Kate'in Suriye'de olduğunun öğrenilmesi üzerine Altay hemen harekete geçti. Terör kampında hareketlilik yaşanırken Altay ve ekibi hedefi yakın takibe aldı. Ancak teröristlerin ABD üssüne sığınması durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bunun üzerine Neslihan, diplomatik müdahalede bulunmak için bölgeye doğru yola çıktı.

Ejder'in gizlice yürüttüğü sevkiyatı takip eden Hamdi, beklenmedik bir tuzağa düştü. Ejder karşısına çıkarak silahlarını ona doğrulttu. Aynı zamanda Neslihan ve Altay, terörist konvoyunun SİHA ile imha edilmesi emrini verdi ve bu uğurda kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Öte yandan Korkut, Levent'in en kritik anında zekice bir plan yaparak Kate'in Suriye'den Türkiye'ye girişini sağladı. Nihayet Kraliçe, Korkut'un karşısına çıkarak ilk kez yüzünü gösterdi.

TEŞKİLAT'TA KİMLER OYNUYOR?

Altay: Tolga Sarıtaş

Neslihan: Aybüke Pusat

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Kate: Tuvana Türkay

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 138. bölüm fragmanı izle