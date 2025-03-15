Gönül Dağı 171. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlar yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...
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GÖNÜL DAĞI 171. bölüm fragmanı izle
GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?
Gedelli'de Ramazan ayı başlar. Kaya ailesini tanımaya başlayan Süleyman, ağılı ziyaret eder. Süleyman, amcaoğullarının icatlarına nasıl bir tepki verecektir?
Selma, bebeğini amcaoğullarına emanet eder. Ramazan, Güneş'i başka bir bebekle karıştırır. Güneş bulunacak mıdır?
Veysel sınava gireceği için ders çalışmaya başlar. Amcaoğulları Veysel'e nasıl ders çalıştıracaktır?
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GÖNÜL DAĞI 171. bölüm fragmanı izle