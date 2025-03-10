Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 49. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 49. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 49. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hekim Latif, çocuk Kral IV. Baldwin'i tedavi etmek için Kudüs'e gönderilmiş, ancak şehit edilmiştir. Bu hadise, Kudüs'ün hem adalet anlayışını hem de Haçlıların içindeki çürümüşlüğü gözler önüne sermektedir. Tahta çıkan çocuk kral IV. Baldwin, henüz idareyi elinde tutabilecek kudrete sahip değildir. Sarayda asıl söz sahibi olan üvey annesi Maria Komnenos, iyi niyet kisvesi altında siyasi hesaplarını yürütmektedir. Diğer yandan, İbelinli Balian ve Surlu William Latif'in cinayetinden sorumlu tutularak zindana atılmış, kurtuluş yolu aramaktadırlar. Sybilla için bu, kabullenilmesi güç bir durumdur. Bu sırada Kontes Mila, onu gerçeklerle yüzleşmeye çağırmaktadır. Saraydaki dengeler hangi yöne evrilecektir?

Mısır Sultanı Selahaddin Eyyubi, bir asırdır süren Haçlı işgalinin getirdiği ahlaki çöküntüyü gözler önüne sermektedir. Hekim Latif'in haince katledilmesi, onun nazarında Haçlıların ahlâkî çöküntüsünün en bariz delillerinden biridir. Guy de Lusignan, Sybilla'ya bir teklif sunmaktadır: Eğer Sybilla onunla evlenirse, Balian'ın hayatta kalacaktır. Kudüs'ün iç çekişmeleri, şehrin mukadderatını nasıl şekillendirecektir?

Kudüs tahtını çevreleyen entrikalar, kan ve ihanete mi sürüklenecektir?

Şam'da Gümüştekin'in hain ve sinsi planları tüm hızıyla devam etmektedir. Görünüşe göre, gücü tamamen ele geçirmek için önüne çıkan herkesi saf dışı bırakmaya kararlıdır. Ancak, Selahaddin de kendi stratejisini gizlice yürütmektedir. Peki, Selahaddin'in planı nedir? Şam'daki kudret savaşı, hangi tarafın zaferiyle sonuçlanacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 49. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE