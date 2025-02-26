Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Annem Ankara yeni bölüm fragmanı, Kanal D Annem Ankara dizisi 13. bölüm fragmanı izle sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

ANNEM ANKARA 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANNEM ANKARA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Hasan'ın suçsuz olduğunu ortaya çıkarmak için çabalayan Zuhal'i şantiye şefinin polislere anlattıkları şoka uğratır. Tüm çabaları bu ifade ile boşa çıkmak üzeredir. Hasan'ın özgürlüğe kavuşması için umutlar azalmaktadır. Babasının yokluğuyla mücadele eden Başar'ı okulda da sancılı günler beklemektedir. Burak ile okulda uğradıkları kötü muamele ikisini de bezdirecektir. Burak'ın gittikçe artan öfkesi önünde ne var ne yoksa yakıp yıkmak üzeredir. Herkes Hasan'a sırtını dönmüşken çocukları için Zuhal'in ona destek olmaktan başka yapacak bir şeyi yoktur. Fakat günün sonunda öğrendikleri acı gerçek hem Zuhal'i hem de Hasan'ı çok daha kötü günlerin beklediğinin habercisidir.

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.