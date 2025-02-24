Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 47. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 47. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 47. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 47. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Börü, düşman hatları arasında kapana kısılmışken Selahaddin, onu kurtarmak için hiçbir tereddüt göstermeden savaş meydanına iner. Guy ve Chatillon, bu anı fırsat bilerek Selahaddin'i yok etmeye çalışırken hesap edemedikleri bir şey olur: Sultan Nureddin, ordusuyla birlikte yetişerek büyük bir destek sağlar ve savaşın gidişatını değiştirir. Zafer yine inananlarındır. Kahire, büyük bir Sultan'ı karşılar. Sultan Nureddin, son nefesine kadar cihadın izzetini omzunda taşımaya ahdetmiş ve bunu çevresine anlatmıştır.

Kudüs'te artık bir hesaplaşma vaktidir. Lord Guy, asi geldiği ve sonunda da başarısız olduğu Kral Amalrik'e canıyla hesap verecektir. Kral, onun idamını istemektedir. Peki ölen, Lord Guy mı olacaktır? Chatillon'un komutanlık görevinden azledildiğini ona bildirmek üzere Balian'ı görevlendirir. Kudüs'te büyük bir güç değişimi yaşanırken, Chatillon bu kararı asla kabul etmez ve Balian'la aralarındaki gerilim had safhaya ulaşır. Latif tehlikede midir? Kudüs, kendisine şifa olacak bir hekimi koruyamayacak mıdır?

Öte yandan, Mila Şemse ile evlilik arifesinde olan Selahaddin'e karşı hissettiği duyguları artık saklayamaz ve ona aşkını itiraf eder. Selahaddin büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.

Kudüs'teki iktidar değişimi yeni bir savaşın habercisi mi? Haçlılar, kaybettikleri gücü geri almak için nasıl bir hamle yapacak?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 47. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE