Show TV'nin sevilen dizisi Deha son bölümü ile çok konuşuldu. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Deha dizisi son bölüm izle, Deha 21. yeni bölüm izle tek parça" sorguları yapıyor. Dizinin yeni bölümüne dair detayları sizler için derledik.

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DEHA 21. BÖLÜM ÖZETİ

Devran İskender'den yediği büyük kazıktan sonra artık daha acımasızdır. Üstelik İmre'ye olan güveni de sarsılır. İmre, Devran için savaşırken kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Bu ikilemin içinde Devran'a kendini inandırmayı başarır.

Cesur ve İskender ortaklarından birini aradan çıkarmak istedikleri sırada Devran'ı farkında olmadan kullanırlar. Devran bu sırada çok büyük bir kayıp yaşar ve bunun İmre yüzünden olduğunu anladığında artık her şey için çok geçtir.

DEHA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikayesine odaklanıyor.

Cesur, Aysel ve İskender gibi şeytani bir çiftin tek çocuğu olarak, her ikisinin kötücül karakterini kendinde birleştirmiş ve kendini babasından bile koruması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmiş bir karakterdir. Devran'ın (Aras Bulut İynemli) hayatlarına girişiyle Cesur için de birçok şey değişecektir.

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli-Devran

Uğur Polat-İskender

Melis Sezen- İmre

Ahsen Eroğlu-Esme

Taner Ölmez-Cesur

Seda Akman-Aysel

Onur Saylak

Zuhal Gencer

Umutcan Ütebay

Emel Göksu

Cenk Kangöz

Taner Rumeli