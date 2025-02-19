SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 46. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 46. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE

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SANDIK KOKUSU GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Olanları duyan Filiz, neler olduğunu öğrenmek için Karsu'yu sıkıştırır. Herkes bu kadar önemli bir şeyi sakladığı için Karsu'ya kırgındır. Karsu'nun ise tek derdi çocuklarıyla arasını düzeltmektir. Bora, annesini sakinleştirmeye çalışır. Ancak Nazan oğluna hiçbir şekilde yakıştıramadığı Karsu'nun para avcısı olduğuna emindir. Bora'dan hemen boşanmasını ister.

Nazan, Karsu'ya para karşılığında evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışır. Yine başarılı olamayınca sert adımlar atmaya karar verir. Bora'nın şirketin yönetim kurulundan kovulmasını sağlar. Ayça, her yerde işi bırakıp ortalıktan kaybolan Hakan'ı arar. Ömer'le evine gitseler de oradan taşınmıştır. Komşudan aldıkları yeni adrese gittiklerinde takım elbiseli Hakan'ı bir malikanede gören Ayça büyük bir şok yaşar.

SANDIK KOKUSU 46. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE