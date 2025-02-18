Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 35. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 35. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 35. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Akıncılara kıyan Murtaza ve diğer asiler hak ettikleri cezayı çekerken, karargâhta dengeler sarsılıyor. Mehmed'in sert adaleti, ordu içinde nasıl bir hava estirecek? Kurtçu bu gelişmeler karşısında nasıl bir tavır alacak? Esir kampında Harry ile sık sık bir araya gelen Akşemseddin, çeriler, akıncılar ve gönüllüler arasındaki hassas dengeyi nasıl sağlayacak? Bu süreç Mehmed ve Akşemseddin arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

Baltaoğlu'nun katilini bulmak için tahkikatına devam eden Hızır Çelebi, karargâhın çalkantılı atmosferinde ipuçlarını birleştirmeye çalışıyor. Ancak ortalık yangın yeriyken paşalar arasındaki husumet giderek derinleşiyor.

Öte yandan, Bizans dünyasına adım atan Francesco hangi tarafı seçecek? Mehmed'in yanında yer alırsa ne olacak, Konstantinos'a bağlı kalırsa nasıl bir yol izleyecek? Bu karar, fetih sürecini nasıl etkileyecek?

Baltaoğlu'nun cinayetinin zanlılarından biri olarak görülen Harry, karargâhı ikiye bölen şüphelerin odağında. Hızır Çelebi'nin yürüttüğü soruşturma Harry'nin kaderini belirlerken, karargâhta güven ve ihanet arasındaki çizgi iyice bulanıklaşıyor.

Peki, Çandarlı üzerindeki şüphelerden sıyrılabilecek mi? Onu destekleyenler kimler olacak, kimler bu girdabın içine çekilecek? Zağanos Paşa ile çıkacağı yolculukta neler yaşanacak ve Zağanos'un gözünde Çandarlı'nın yeri değişecek mi?