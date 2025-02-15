TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 166. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 167. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 167. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 166. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 167. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Amcaoğulları kasabalıya borçlarını geri öderler. Taner maddi olarak sıkışık olduğunu eşinden gizler. Selma bu durumda ne yapacaktır?

Behçet ve Fidan, zorlu yolculuktan sonra kasabaya döner. Adile ne yapacaktır?

Dişçi Musa'nın evi satışa çıkarılacaktır. Amcaoğulları evi alabilecek midir?

Rıfat, çocuklarına yetememenin üzüntüsü içindedir. Divane'nin sözleriyle Rıfat ne yapacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 167. bölüm fragmanı izle