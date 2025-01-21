TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 32. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 33. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 33. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 33. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmed, üstün zekâsı ve keskin sezgileriyle Ferhat'ın Bizans'a çalışan bir casus olduğunu ortaya çıkarmış ve bu ihanetin bedelini Ferhat'a canıyla ödetmiştir. Ancak bu durum, Paşalar için ciddi bir sorgulamanın kapısını aralar. Mehmed, böylesine tehlikeli bir casusun burnunun dibine kadar nasıl yaklaştığını ve bu durumun nasıl fark edilmediğini sorgular. Bunun hesabını kimden veya kimlerden soracaktır?

Kuşatma hazırlıkları sürerken, Papa'nın gözbebeği Salvador'un öldürülmesi Bizans'ta büyük bir krize yol açar. Bu olay, Bizans'ın Mehmed'e karşı alacağı önlemleri nasıl şekillendirecek? Bizans cephesinde stratejiler hızla değişirken, Mehmed'in planlarına karşı nasıl bir savunma geliştirilecek?

Diğer yanda, düşkün bir halde Kurtçu'nun ocağına sığınan Baltaoğlu, eski görevine dönme umuduyla yanıp tutuşmaktadır. Ancak onu nasıl bir kader beklemektedir? Bu arzusunu kime açacak? Divan ve ocak çevresinde bu durum nasıl yankılanacak? Kurtçu bu meseleye bir müdahalede bulunacak mı? Çandarlı'nın bu gelişmeler karşısında yapacağı siyasi hamle ne olacak?

Bu sırada Bizans cephesinde, Maria şüpheleri üzerinden atabilecek mi? Bu şüphelerden kurtulmak için nasıl bir yol izleyecek? Hedef şaşırtmayı başarabilecek mi? Notaras ve Gennadius'un bu durumdaki rolleri ne olacak? Demetrios ve Maria'nın çabaları, Mehmed'i Bizans'ta yaşanan gelişmelerden nasıl haberdar edecek?

Öte yandan, Baltaoğlu'nun gözden düşmesine ve şerefini kaybetmesine sebep olan Harry ile karşılaşması nasıl bir sonuç doğuracak? Baltaoğlu intikam ateşiyle hareket mi edecek, yoksa başka bir yol mu seçecek? Harry bu karşılaşmada nasıl bir tepki verecek?