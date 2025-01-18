TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 163. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 163. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 163. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 163. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

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GÖNÜL DAĞI 163. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Veysel, amcaoğullarına Kenan'ın durumunu haber verir. Kenan hastaneye yetiştirilerek ameliyata alınır. Kenan sağlığına kavuşabilecek mi?

Taner ve Selma, Ali'nin farklı davranışlarını fark eder. Ali'nin akran zorbalığına uğradığını öğrenen Selma ve Taner ne yapacaktır?

Kiraz, evinin başkasına kiralandığını öğrenir. Sefer, Kiraz'a yardım ederek bir eve yerleşmelerine yardımcı olur. Kiraz, kasabada hakkında yapılan dedikoduları duyar. Kiraz bu dedikodulara karşı ne yapacaktır?

Ramazan ve Asuman, program çekimi için Eskişehir'e gidecektir. Ramazan, Eskişehir'de hangi sevinçli haberi alacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 163. bölüm fragmanı izle