Survivor dokunulmazlık oyunu 2025 - 13 Ocak Pazartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı_

Survivor 2025, 13 Ocak Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele ediyor Peki, 13 Ocak Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 13 Ocak Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2025- 00:10 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025- 00:10