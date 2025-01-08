Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 41. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 41. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 41. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 8 Ocak Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Feryal'in şikayeti üzerine Filiz ve Gülnaz'ın karakolda ifadesi alınır. Çaresiz kalan Hasan, Feryal'i vazgeçirmek için ricalarda bulununca Feryal de şikayetini geri çeker. Ama bu işin peşini bırakmayacaktır.

Bora ve Karsu'nun, kavuşma mutluluğu gözlerinden okunuyordur. Bora, ilk gördüğü an Karsu'dan etkilendiğini itiraf eder. Hakan'dan hoşlanan Petek, bir araya gelmek için Ayça'yı sıkıştırmaya başlar. Ethem'le arayı sıcak tutmak isteyen Ayça, fırsattan istifade Hakan'ı da ikna ederek bir buluşma ayarlar.

SANDIK KOKUSU 41. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE