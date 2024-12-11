Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara'da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü anlatan Annem Ankara, Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan dizi izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Annem Ankara 4. bölüm izle, Annem Ankara dizisi son bölüm izle full tek parça" konularını sizler için derledik.

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ANNEM ANKARA 4. BÖLÜM ÖZETİ

Zamanın, insanları kavuşturma yöntemi farklıdır bazen. Hasan'ın tutmaya sevginin eli, bir başkasının ektiği öfkeden filiz verir. Hasan sadece Zuhal'le değil, abisi ve babasıyla da yeniden örülecek bir köprü için umut olur. Diğer tarafta Zuhal'in yanında yıkılmaz, yorulmaz bir destekçisi vardır artık. Yıllar önce rahmetli olan teyzesinin oğlu Suphi Zuhal'in de önünde siper olmuştur adeta. Artık Zuhal ve çocuklar yalnız değildir. Zuhal'in, Ayça'nın annesi Seçil'le karşı karşıya geldiği an, Hasan da Nazan'la uğraşmaktadır. Ya evlenecektir Nazan'la ya da ayrılığın sonuçlarına çocukları Burak, Başar ve Bağış katlanacaktır. Hasan'ın seçimi her şartta yıkım olacaktır. Ya kendisi, ya ailesi için. Peki Hasan ne yapacaktır?

ANNEM ANKARA KONUSU NEDİR?

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan 'Annem Ankara' etkileyici atmosferiyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Dizinin ilk bölümünde öğrendiği haberle dünyası başına yıkılan Zuhal, hayatı tamamen çocuklarının geleceği için sıfırdan düzene sokmaya çabalar. Zuhal'in mücadelelerle dolu yolculuğundaki en büyük sığınağı evlatları olur.

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.

ANNEM ANKARA OYUNCULARI

Yakın bir geçmişte, bilindik bir hikayeyi naif ve bir o kadar çarpıcı şekilde işleyen 'Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.