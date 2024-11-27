Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu yeni sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı dizi bu hafta 36. bölümü ile yayınlandı. İzleyiciler "Sandık Kokusu 36. bölüm izle tek parça, Show TV Sandık Kokusu dizisi son bölüm kesintisiz izle" sorguları yaparken detayları sizler için derledik.

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne kız rolünde izliyor. Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 27 Kasım Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM ÖZETİ

Hande'nin onu aldattığını öğrenen Reha, ne yapacağını bilmez halde eve gider. Hande, iddiaları yalanlayıp iftira olduğunu söylese de Reha ona inanmaz.

Türkan'a kahve içmeye giden Filiz, Gülnaz'ın da orada olduğunu görünce kafasından aşağı kaynar sular boşalır. Gülnaz, Filiz'in suyuna gitmeye çalışırken yalanı ortaya çıkan Türkan'ın eli ayağı birbirine dolaşır. Kıvanç, Ceyda'nın onu sıkboğaz etmesinden bunalınca ilişkisini bitirme kararı alır. Ancak Ceyda'nın Irmak'ın tavsiyesi üzerine böyle davrandığı ortaya çıkar.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI