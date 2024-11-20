SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM İZLE | Show TV'nin ilgiyle takip edilen yapımı Sandık Kokusu yeni sezonuyla geri döndü. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi seyirciler anne k��z rolünde izliyor. Sandık Kokusu 35. bölüm fragmanı yayınlandığında çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 20 Kasım Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...
SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE
SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM ÖZETİ
Öpüşme konusunu konuşmak isteyen Bora, Karsu'nun huzursuz olduğunu görünce konuyu kapatır. İkili, olayı yaşanmamış gibi davranmaya devam eder.
Filiz evi terk edince Hasan evde terör estirir. Zehra2nın abisini arayarak Zehra'yı evden gönderirken, Gülnaz'a Urfa'ya dönüş bileti almıştır.